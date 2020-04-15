Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması

Yurdun Batı kesimlerinde deniz havası yaşatırken, Muş'ta ise 8-10 metrelik karda ekipler günde 300 ila 400 metre yol açarak çalışmalarını sürdürüyor.

15.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:59
Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması
Yurdun Batı kesimlerinde deniz havası yaşatırken, Muş 'ta ise 8-10 metrelik karda ekipler günde 300 ila 400 metre yol açarak çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, çetin kış mevsiminin ardından karla mücadele çalışmalarını hala sürdürüyor. Ekipler, merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevki'indeki alternatif yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların alternatif olarak kullandığı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için 8-10 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekipler, zorlu bir çalışma yürütüyor. Günde 300 ile 400 metre arasında yol kat edebilen ekipler, kar yüksekliği nedeniyle 3 iş makinesiyle yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Sürdürülen çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Üçevler bölgesinde 9 köy ve 22 mezranın olduğunu söyledi. Kışın Derecik , Ilıca, Ağıllı, Ekindüzü grubundan Üçevler köyüne ulaşım sağlandığını hatırlatan Yentür, "Bu mevsimde ise Çavuştepe mevki'i dediğimiz 2 bin 600 rakımlı tepeden 22 kilometrelik yoldan Üçevlere ulaşmaktayız. Eğer Derecik köyü üzerinden gidersek bu yol hattımız Üçevler'e kadar 47 kilometredir. Vatandaşlarımızın seyrüseferini kolaylaştırmak için özellikle Çavuştepe mevki'indeki yolu bu mevsimde açıyoruz" dedi.

"Yer yer 8-10 metre kar yüksekliği bulunuyor"

Ulaşıma açılması için çalışmanın yapıldığı Çavuştepe mevki'inde yer yer 8-10 metre kar yüksekliği bulunduğunu vurgulayan Yentür, "Buralar fırtına ve tipi nedeniyle karın birikmiş olduğu yerlerdir. Geçidi en zor olan yerlerimizdir. Kurtik Dağı kışın kesinlikle geçit verilebilen bir yer değildir. Üç tane iş makinesi ile yaklaşık bir haftadır İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Şubesi çalışma yürütmektedir. Tahminen 3-4 gün içerisinde Üçevler köyüne ulaşımı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Batı'da deniz havası varken biz karla mücadeleyi sürdürüyoruz"

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevki'inde zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, "3 iş makinesi ile 8 metre yükseklikteki kar kütlelerini yoldan atıyoruz. Batı illerinde hemen hemen denize girme vakti gelmişken biz halen karla mücadele ediyoruz. Burada karın yüksekliği 8 metre. Günde sadece 300-400 metre ilerleyebiliyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çavuştepe, Derecik, Muş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Haberler
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Haberler
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Haberler ›› Güncel ››Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:00: Çeşme Belediyesi personeline Koronavirüs eğitimi... - Haber 10:00: MUĞLA Dalaman Açık Cezaevi'nde tahliyeler başladı - Haber 10:00: ANTALYA Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtı - Haber 10:00: Van'da 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber 09:59: Buca Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ekipman desteği sağladı - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber