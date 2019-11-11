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Muş'ta 80 bin fidan toprakla buluştu

Muş'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 80 bin fidan dikildi.

11.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:49Muş'ta 80 bin fidan toprakla buluştu
'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 80 bin fidan dikildi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türkiye'de 11 milyon ağacın saat 11.11'de dikileceğini söyledi. Gündüzöz, "Bu dev ağaçlandırma kampanyası belki de dünyanın gördüğü en büyük kampanya. İlimizde de 60 bin ağaç hedeflenmişti, bugün itibariyle 80 bini geçti. ve dolayısıyla 11.11'de inşallah Muş 80 bin yeni ağaca kavuşacak. Bu alanda 8 bin ağaç dikeceğiz. Muhtelif alanlarda dikim yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Muş Alparslan Üniversitesinin bu ana kampüsü. Dolayısıyla burada 11.11 itibariyle ağaçlarımızı dikmeye başlayacağız. Önce Cumhurbaşkanımız adına, ardından muhterem eşleri hanımefendi adına, sonra ben ve eşim hanımefendi adına ben dikime katılacağım. Herkeste kendi ağacını dikecek" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından saat 11.11'i gösterdiğinde protokol üyeleri tarafından ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına ve daha sonra 7'den 70'e binlerce kişi tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene; Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri ve binlerce vatandaş katıldı. - MUŞ

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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