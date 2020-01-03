Haberler » Güncel » Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber

Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

03.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:33 Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı
'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2 günden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 80 köy yolu ulaşım kapandı. Kırsal kesimin yanı sıra kent merkezini de etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise, kaldırım ve yol kenarında biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi de kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38   AA Spor Sohbetleri - Milli sporcu İlke Özyüksel (2) - Haber
12:38   Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek - Haber
12:32   Erenler'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Haber
12:31   Başkan Işıksu, "Özel çocuklarımıza yönelik ata sporumuz olan at biniciliği kursu açtık" - Haber
12:31   Kütahya'da asansör denetimlerini TMMOB Makine Mühendisleri Odası yapacak - Haber
12:29   Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani'nin ölümünün ardından Yunanistan ziyaretini yarıda kesti - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
3.01.2020 12:38:56