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Muş'ta açık kalp ameliyatı yapıldı

Muş Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu.

14.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:52Muş'ta açık kalp ameliyatı yapıldı
Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu.
Hastane bünyesinde bir süre önce kurulan Açık Kalp Ameliyatı Merkezinde, ilk ameliyat yapıldı.
Kente bağlı köyünde yaşayan ve kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki 3 çocuk annesi Müzeyyen Korkmaz'ın kalbinde kireçlenme ve büyük damar tıkanıklığı tespit edildi.
Korkmaz, dört saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Hastane Başhekimi Dr. Gürkan Danışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez kalp cerrahisinin yapıldığını söyledi.
Bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir adım daha attıklarını belirten Danışan, "Bundan sonra hastalarımız sevk olmadan kendi illerinde ameliyat olabilecek. Hatta komşu illerden bile ilimize gelecek hastalar burada ameliyat olabilme imkanına kavuşacak. Başarılı ameliyatlarla hastanemizin ismini duyuracağız." diye konuştu.

Akkonak, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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