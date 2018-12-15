Muş'ta AK Parti'li Kadınlardan Kermes

AK Parti Muş
İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Türk Malları Haftası" dolayısıyla kermes düzenlendi.
İldeki bir iş merkezinde düzenlenen kermeste konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Elif Gezer, amaçlarının kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir pazar oluşturmak olduğunu söyledi.
Kermesin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gezer, "Kadınlarımız evde yaptıkları başta börek, sarma ve tatlı çeşitleri olmak üzere çorap, patik ve örgülerini burada satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.
Muş
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:14