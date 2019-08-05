Muş'ta alt yapı çalışmaları

Muş
'ta belediye ekiplerince kentin birçok noktasında başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, 2017'de kent merkezinde başlatılan alt yapı çalışmalarının 13 noktada sürdüğünü söyledi.
Fiziki gerçekleşmenin yüzde 65'e ulaştığını belirten Asya, "İstasyon, Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerindeki çalışmalar bitti. Bu yıl çalışmalarımızı ana arterlerde yoğunlaştırdık. Cumhuriyet Caddesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte birçok mahallemizde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatları ile parsel bağlantıları yapılıyor." dedi.
Alt yapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Asya, kentin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenileneceğini aktardı.
Asya, 150 milyon liralık proje ile 450 kilometrelik hat üzerinde çalışma yapılacağını belir