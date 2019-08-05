Haberler» Güncel» Haber

Muş'ta alt yapı çalışmaları

Muş'ta belediye ekiplerince kentin birçok noktasında başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

05.08.2019 13:58 Muş'ta alt yapı çalışmaları
Muş'ta belediye ekiplerince kentin birçok noktasında başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, 2017'de kent merkezinde başlatılan alt yapı çalışmalarının 13 noktada sürdüğünü söyledi.
Fiziki gerçekleşmenin yüzde 65'e ulaştığını belirten Asya, "İstasyon, Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerindeki çalışmalar bitti. Bu yıl çalışmalarımızı ana arterlerde yoğunlaştırdık. Cumhuriyet Caddesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte birçok mahallemizde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatları ile parsel bağlantıları yapılıyor." dedi.
Alt yapı çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Asya, kentin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenileneceğini aktardı.
Asya, 150 milyon liralık proje ile 450 kilometrelik hat üzerinde çalışma yapılacağını belir

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16   FETÖ şüphelisi eski polislere hapis istemi
14:14   Başkan Yüce, SGM'nin programına katıldı
14:14   SPOR Avrupa 2'ncisi milliler İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
14:14   GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN POLİSE BİBER GAZI SIKAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
14:14   KONYA Genç kızın öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
14:14   SPOR Trabzonspor'a yeni sponsor
14:13   Bitlis'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli