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Muş'ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı.

07.10.2019 13:48Muş'ta Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı.

Şehir stadyumunda düzenlenen törende, öğrenciler tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi. Sporla sağlıklı kalındığını ifade eden Güler, "Sağlıklı bireyler, sağlıklı nesiller, genç beyinler, genç fikirler kapsamında bizleri her türlü zararlı alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, ekran bağımlılığından kurtaran önemli bir unsurdur. Spor aslında hayatımızın özüdür ta kendisidir. Nitekim dinamik mekanizmalar aktiviteler yapan, sürekli fiziksel aktivitelerin içerisinde yer alan metabolizmalar sağlıklıdır. Atalarımız ne demiş; 'işleyen demir pas tutmaz.' Spor, sizlerin hayata bakış açınıza da yön verir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunumu yapıldı.

Törene öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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