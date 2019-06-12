12.06.2019 11:06
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Muş'ta araması bulunan bin 117 şahıs yakalandı

Muş

Muş'ta çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle araması bulunan 165 şahıs ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandı.

Muş'ta çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle araması bulunan 165 şahıs ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mart 2019 tarihinden itibaren il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli asayiş suçlarından adli makamlarca yakalama emriyle aranan toplam 165 şahıs ile yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 şahsın yakalandığı belirtildi. - MUŞ
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Muş, 3. Sayfa

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