Muş'ta Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Muş
'ta farklı suçlardan araması bulunan kişilerin yakalanması yönelik çalışmada 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması, taşınması, bulundurması" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "borçlunun ödeme şartını ihlali" suçundan 3 ay ve "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Muş
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:56