Muş'ta asayiş

Kaynak: AA

Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 165 kişi yakalandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Mart'tan itibaren il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlarından yakalama kararı bulunan 165 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 952 kişinin de yakalandığı kaydedildi.Muş'ta aranan 5 kişi tutuklandıMuş'ta farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulanan 5 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"1994 yılında Muş'ta meydana gelen cinayet olayıyla ilgili 'kasten öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, aynı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.