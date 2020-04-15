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Muş'ta asfalt çalışmaları başladı

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla asfalt çalışmalarına başladı.

15.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:34
Muş'ta asfalt çalışmaları başladı
Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla asfalt çalışmalarına başladı.
Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmalarının yanında rutin hizmetleri de sürdürdüklerini söyledi.
Havaların ısınmasıyla asfalt sezonunu açtıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:
"Bu süreçte öncelikle ağır kış şartlarından dolayı tahrip olan yolların onarımını yapacağız. Önümüzdeki günlerde de geçen yıl yetiştiremediğimiz yolları asfaltlayacağız. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan cadde ve sokaklarımızı bir bir yenileyeceğiz. Vatandaşlarımızdan, ülke olarak mücadelesini verdiğimiz koronavirüse karşı rehavete kapılmamalarını, kendilerini evlerde izole etmelerini rica ediyoruz. Biz her zaman olduğu gibi onların emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
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