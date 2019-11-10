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Muş'ta Atatürk'ü anma töreni

Muş'ta, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:50Muş'ta Atatürk'ü anma töreni
'ta, Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Muş Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Muş Valiliği ve Muş Belediyesinin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan anma programı, saat 09.05'te Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. İstiklal Marşı'nın ikinci kıtasından sonra bayrakların yarıya indirildiği anma töreni, daha sonra Muş Öğretmenevi konferans salonunda yapıldı.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılıp, şiirler okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün slayt gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı "Atatürk Oratoryosu" sunumu gerçekleştirildi. Program; protokolün, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "Atatürk" konulu resim sergisini gezmesi ile son buldu.

Törene; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, mülki ve askeri erkan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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