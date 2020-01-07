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Muş'ta atık mobilyalarla köy okuluna kütüphane kuruldu

Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında atık mobilyaları değerlendirerek köy okuluna kütüphane kazandırdı.

07.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:37 Muş'ta atık mobilyalarla köy okuluna kütüphane kuruldu
'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der), Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında atık mobilyaları değerlendirerek köy okuluna kütüphane kazandırdı.
Çöplerden topladıkları mobilyaları marangozda işleyen dernek üyeleri, yeniledikleri mobilyalarla merkeze bağlı Tekyol İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane oluşturdu. Kütüphaneye, kitap yardımında bulunan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın adı verildi.
Okulda düzenlenen açılış programında konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, toplumsal bilinç oluşturulmasıyla atıkların artık çevre, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmekten ziyade birçok noktada güzellik oluşturduğunu söyledi. Mütevazi bir çalışmadan büyük bir sonuç elde edildiğini vurgulayan Asya, "Bu projeyi önemsiyoruz. Atık malzemelerin bir araya getirilerek bu köyümüzde böyle bir kütüphane oluşturulması toplumun her katmanında inşallah örnek teşkil eder." dedi.
Rektör Polat ise dernek üyelerinin atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak güzel bir kütüphane oluşturduğunu belirtti. Bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini isteyen Polat, "Sıfır Atık Projesi konusunda çok dikkatli ve hassas olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ülkemizde başlatılan bu önemli projeyi insanların benimsemesi ve sahiplenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu etkinliklerin tamamını destekliyoruz. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Dernek Başkanı Murat Çaldır da mobilya parçalarını dernek üyeleriyle 15 günde geri dönüşüme kazandırdıklarını kaydetti.
Çöpten, bazı ev ve iş yerlerinden topladıkları mobilyalarla köy okuluna kütüphane yapmaya karar verdiklerini anlatan Çaldır, "15 günlük bir çalışmanın ardından kütüphaneyi aktif hale getirdik. Bu faaliyetin ana temasını Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi oluşturuyor. Dernek olarak bunu daha ileri taşımaya çalıştık. Faaliyetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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