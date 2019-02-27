Muş'ta Baba ve Oğlu Birlikte Mezun Oldu

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MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören baba ve oğlu diplomalarını aldı.Hasköy Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevli 58 yaşındaki Yaşar Özden, oğlu Özmen Özden ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim gördü.İki yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan baba ve oğlu diplomalarını aldı.Baba Özden'e diplomaları teslim eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kıran, baba ve oğlunun önceki yıl yüksek lisans programına kayıt yaptırdığını söyledi.Özden'in ilerlemiş yaşına rağmen programa kaydolmasının önemli olduğunu belirten Kıran, şunları aktardı:"Yaşar Özden ve oğlu aynı sınıfa bir arada, birlikte başladılar. İkisi de yaklaşık 2 yıl boyunca hakikaten hiçbir aksamaya yol açmadan düzenli olarak derslerin takipçisi oldular. Sınıf ortamında konuşmalara, tartışmalara katıldılar. Bugünde Yaşar abi bizim üniversitemizde yüksek lisans belgesini alarak bizi de çok mutlu eder bir şekilde mezun oldu."58 yaşında oğlu ile birlikte diploma sevinci yaşadığını ifade eden Yaşar Özden de "7 çocuk, 9 torunum bulunuyor. Aynı zamanda kalabalık bir aileden geliyorum. 24 kardeşiz ve 58 yaşındayım. Ben oğlumla birlikte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olduk. Amacımız öğrencilere örnek olmak. Bu dünyada diyorum ki sermayem eğitimim olsun. Eğitim, ilim servetten daha üstündür." diye konuştu.