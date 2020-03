Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolar dualarla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Muş 'tan dualarla uğurlandı.Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli 200 askerin Bahar Kalkanı Harekatı'na gönderilmesi dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, Türk milletinin tarihin önemli kırılma anlarında milli birlik ve beraberlik içinde tarih sahnesinde yer aldığını belirtti.Suriye'de insanlık, huzur, çocukların ölmemesi ülkenin bekası, birlik ve beraberliği için var olduklarını anlatan Gündüzöz, Türkiye'deki Suriye ve başka ülkelerden gelen milyonlarca insana her türlü imkanın sağlandığını, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan tanındığını vurguladı."Oraya huzur için gidiyoruz"Avrupa'dan, batı dünyasındaki düşünceden bu nedenle farklı olduklarını kaydeden Gündüzöz, Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek için harekete geçen Suriyelilere batının muamelesini ibretle izlediklerini anlattı.Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak askerlere başarı dileyen Gündüzöz, şöyle konuştu:"Yolunuz açık olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Çocuğunuz, annesiz ve babanız bizlere emanettir. Böyle evlatlar yetiştirdiği için onların ellerinden öpüyorum. Arkanızda kalanları düşünmeyin. Kendinize orada iyi bakın. Allah sizi korusun. Biz oraya huzur ve sükun için, çocuklar ölmesin, bu ülke, bu vatan bölünmesin diye gidiyoruz. Diğer ülkeler gibi birilerini sömürelim, vatanına oturalım, kaynaklarını kendi menfaatlerimiz için kullanalım diye gitmiyoruz. Niyetimiz salihtir, niyeti salih olanların da akıbeti de salih olur. Allah sizleri muzaffer eylesin.""Milletimizin sırtını yere getirecek bir güç yoktur"İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de ve Lübnan'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de barışı desteklemeye devam ettiğini söyledi.Ecdadın, içinde bulundukları ortamdan daha zor ve ağır şartlarda ülkenin istikrarını koruyup bu cennet vatanı kendilerine emanet ettiğini vurgulayan Baykal, şunları söyledi:"Bizde şanlı bayrağımızı semada ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Sınırlarımızda yaşadığımız bu süreçte bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle milletimizin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Suriye'de iç savaştan dolayı boşluktan yaralanan terör örgütleri ve onun işbirlikçileri hem sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta hem de bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulmetmektedirler. Sizler oradaki insanlara yapılan zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak üzeri görevlendirildiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatanın bütünlüğüne Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdit İl Jandarma Komutanlığının siz fedakar evlatları tarafından 'komando ölmez vatan bölünmez' kararlığı içinde yok edilecektir. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun."Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi.Daha sonra aileleri ve komutanlarıyla vedalaşan komandolar, zırhlı araç ve otobüslerle Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere yola çıktı.Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, kurum amirleri, polisler ve aileler katıldı.