Haberler » Güncel » Muş'ta baraj gölü balıkçıların geçim kaynağı oldu - Haber

Muş'ta baraj gölü balıkçıların geçim kaynağı oldu

Muş'un Bulanık ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan Alparslan-1 Barajı, tekne ile avcılık yapan balıkçıların geçim kaynağı oldu.

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:36 Muş'ta baraj gölü balıkçıların geçim kaynağı oldu
'un ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan Alparslan-1 Barajı, tekne ile avcılık yapan balıkçıların geçim kaynağı oldu.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki baraj gölüne sabah erken saatlerde gelen balıkçılar, avlanmak için hazırlıklara başlıyor.
Ardından "Vira bismillah" diyerek tekneleriyle göle açılan balıkçılar, kürek veya motor sesleri eşliğinde güneşin doğuşunu izleyip ağlarını suya bırakıyor.
Balıkçılar, günde 3-4 kez attıkları ağlarla topladıkları balıkları il ve ilçe merkezinde satarak geçimini sağlıyor.
Balıkçılardan Murat Bayraktar, yakaladıkları balıkları ilçe merkezinde sattıklarını anlattı.
Raşıt Beyazdağlı da balıkçılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Bu aralar sazan ve yerli balık çok. Alabalığa nadir rastlıyoruz" diye konuştu.

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:45   Muş'ta baraj gölü balıkçıların geçim kaynağı oldu - Haber
09:45   Erzurumlu taksici kardan adamı bu yıl da yaptı - Haber
09:45   Doktora için 'santur' yapıp, satıyor - Haber
09:44   Sakarya Valisi Nayir, Taraklı'da ziyaretlerde bulundu - Haber
09:40   Bayburt'ta hava durumu - Haber
09:35   Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak - Haber
09:08   Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını - Haber
09:00   Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:00   Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi - Haber
08:21   TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi - Haber
24.12.2019 09:55:56