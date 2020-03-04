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Muş'ta "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

04.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:26Muş'ta
'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Ekipler, Gökyazı Karakol Komutanlığı uygulama noktasında durdurdukları araçlarda sürücü ve vatandaşlara gösterimi eşliğinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı.
Şüpheli araçlarda narkotik köpeği "Caka" ile arama yapan ekipler, söz konusu uygulamalarla vatandaşların uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkatini çekmeye çalıştı.

Hasköy, Muş, Güncel

Kaynak: AA

4.03.2020 15:58:22