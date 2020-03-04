Muş'ta "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

Muş
'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Ekipler, Hasköy
Gökyazı Karakol Komutanlığı uygulama noktasında durdurdukları araçlarda sürücü ve vatandaşlara video
gösterimi eşliğinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı.
Şüpheli araçlarda narkotik köpeği "Caka" ile arama yapan ekipler, söz konusu uygulamalarla vatandaşların uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkatini çekmeye çalıştı.