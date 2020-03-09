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Muş'ta "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığınon "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

09.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:36
Muş'ta

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığınon "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.

Sunumun ardından ekiplerin narkotik köpeği "Caka"nın da kullanıldığı arama çalışması, uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mart ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve üniversitenin iş birliği ile önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Karadağ, ilk etapta iki fakültede başlatılan bu programın diğer fakülte ve yüksek okullarda da düzenleneceğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Muş, Güncel
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