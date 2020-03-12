Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması kapsamında köy muhtarı ve güvenlik korucularına, uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.
12.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:37
Muş 'ta İl Jandarma Komutanlığınca "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması kapsamında köy muhtarı ve güvenlik korucularına, uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.
Uyuşturucuyla mücadele kısım amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş, gazetecilere yaptığı açıklama, İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucuyla mücadele ayı ilan edilmesinden dolayı güvenlik korucuları ve muhtarları bilgilendirmek amacıyla bir eğitim verdiklerini söyledi.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.
Uyuşturucuyla mücadele kısım amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş, gazetecilere yaptığı açıklama, İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucuyla mücadele ayı ilan edilmesinden dolayı güvenlik korucuları ve muhtarları bilgilendirmek amacıyla bir eğitim verdiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Manşet
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