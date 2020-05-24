Muş'ta bayram sessiz geçiyor

Cadde ve sokakların drone görüntüleri Parklardan görüntü Uygulama yapan güvenlik güçleri Muş'ta bayram sessiz geçiyorMUŞ(AA)- Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı sessiz geçiyor.

24.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:51
Cadde ve sokakların drone görüntüleri
Parklardan görüntü
Uygulama yapan güvenlik güçleri Muş'ta bayram sessiz geçiyor
MUŞ(AA)- Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı sessiz geçiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Muş'ta 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 2 gününde ve Ramazan Bayramının ilk gününde sessiz başladı.
Kentin birçok noktasında denetimlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.
İzin kağıdı bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesti.
Meydan ve sokaklarda polis ekipleri, belediye çalışanlarının hariç kimsenin olmadığı gözlendi.
Boş kalan meydan ve sokakların tadını da yine kuşlar ve sokak hayvanları çıkardı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Muş’ta bayram sessiz geçiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, Güncel, Haber

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