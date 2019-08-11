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Muş'ta bayramlaşma töreni

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.

11.08.2019 16:28
Muş'ta bayramlaşma töreni
Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi.
Valilik öncülüğünde düzenlenen programda Muş Valisi İlker Gündüzöz ile protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.
Programda konuşan Gündüzöz, şimdiki tüm sistemlerin insanların mutluluğu için oluşturulduğunu, İslam dininin ise insanların mutluluk reçetesini kendi uygulamaları ve kurallarıyla ortaya koyduğunu söyledi.
Bayramların birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve infak hadisesinin ortaya konduğu önemli günlerden biri olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:
"Bu birlik ve beraberlik devam edecek. Bu milletin arasına nifak sokmak isteyenler asla başaramayacaklar. Bizler güzel bir memlekette yaşıyoruz. Bayramlar, insanların birbirlerine daha fazla yaklaştığı, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği, küskünlüklerin, kırgınlıkların unutulduğu, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmanın zirve yaptığı, sevinç ve hüzünlerin paylaşıldığı günlerdir."
Daha sonra belediyeye geçerek çalışanların bayramını kutlayan Gündüzöz ile beraberindekiler, ardından şehit Tuğgeneral Aydoğan Aydın'ın Muş'ta yaşayan kız kardeşini ziyaret etti.
Törene, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Muş'ta bayramlaşma töreni

Güncel

Kaynak: AA

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