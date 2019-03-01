Muş'ta Bedensel Engelli Muhtar, Yeniden Aday Oldu

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Muş'ta elektrik akımına kapılarak bedensel engelli olan Arıköy muhtarı Mehmet Şakir Yalçın, yeniden muhtar adayı oldu.Köyde 4 yıl önce elektrik kesintisi nedeniyle trafoyu kontrol ettiği esnada akıma kapılan Yalçın, yıllardır bedensel engelli olarak yürüttüğü muhtarlık görevi için yeniden adaylığını duyurdu.Yalçın, kendisini ziyaret eden köy sakinlerinin muhtarlık görevi için böylesi bir karar aldıklarını belirterek, "Köylülerimiz kendi aralarında aldıkları kararla beni yeniden aday gösterdiler. Tekrar seçildiğim takdirde şartlar ne olursan olsun köyüme en iyi hizmeti yapmak için çalışacağım. Çünkü beni bu göreve laik gördüler." dedi.Köy sakinlerinden Hayrettin Toktaş da muhtar Yalçın'ın çalışmasından oldukça memnun olduklarını belirterek, "Kendisinden tekrar aday olmasını istedik" diye konuştu.