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Muş'ta besiciler brusella konusunda bilgilendirildi

Muş'ta Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besicileri brusella hastalığı konusunda bilgilendirdi.

15.08.2019 15:47 Muş'ta besiciler brusella konusunda bilgilendirildi
Muş'ta Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besicileri brusella hastalığı konusunda bilgilendirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Şube Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğünün veteriner hekimleri, brusella hastalığı konusunda vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.
Halk Sağlığı Uzmanı Hekim İlken Üçüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırköy beldesinde 15 kişinin brusella hastalığına yakalanması nedeniyle vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlediklerini söyledi.
Brusella hastalığının Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde çok sık görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten Üçüncü, "Bununla ilgili vatandaşlara bilgi verdik. Sütlerin pişirilmesi, peynirlerin salamura halinde 3 ay kadar bekletilmesi gerektiği gibi konuları anlattık. Brusella, hayvanlarda var olan bir mikrop. Dolasıyla hayvanların aşılanmaması sebebiyle bulaşıyor. Özellikle süt ürünlerinden ve hayvan atıklarından solunum yoluyla bulaşabilir. Bunun önlenmesi açısından hayvanların mutlaka aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Muş, Güncel

Kaynak: AA

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