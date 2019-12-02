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Muş'ta besiciler kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı

Muş'ta yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, kar ve tipi nedeniyle köye dönmek zorunda kaldı.

02.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18
'ta yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, kar ve tipi nedeniyle köye dönmek zorunda kaldı.
İl merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünde hayvanlarıyla meraya çıkan besiciler, olumsuz hava koşulları yüzünden zor anlar yaşadı.
Besiciler, sürülerini 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından meradan köye ulaştırdı.
Besici Hamdusena Karlı, yaptığı açıklamada, sürünün aniden bastıran kar ve tipiye yakalandığını söyledi.
Çoban İsmet Demir de küçükbaş hayvanları meradan köye ulaştırdıklarını belirterek, "Aniden kar bastırdığı için hayvanları yeniden Muş'a getirdik" dedi.
Muş'ta besiciler kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı

Muş, Güncel

Kaynak: AA


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