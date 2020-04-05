Muş'ta bir belde ve bir köy daha karantinaya alındı
Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ve Bulanık ilçesi Demirkapı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:03
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testlerinin pozitif çıkması ve köy içi temasının çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Bulanık ilçesine bağlı Demirkapı köyü ile Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.
Öte yandan; Muş'ta daha önce merkeze bağlı Yazla, Alagün ve Bulanık ilçesi Yazbaşı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Yeni alınan kararla karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı altıya yükselmiş oldu. - MUŞ
Kaynak: İHA
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