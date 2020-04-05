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Muş'ta bir belde ve bir köy daha karantinaya alındı

Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ve Bulanık ilçesi Demirkapı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:03
Muş'ta bir belde ve bir köy daha karantinaya alındı
Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ve Bulanık ilçesi Demirkapı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testlerinin pozitif çıkması ve köy içi temasının çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Bulanık ilçesine bağlı Demirkapı köyü ile Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.

Öte yandan; Muş'ta daha önce merkeze bağlı Yazla, Alagün ve Bulanık ilçesi Yazbaşı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Yeni alınan kararla karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı altıya yükselmiş oldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaağaçlı, Bulanık, Muş, Güncel
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