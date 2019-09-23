Haberler » Güncel » Haber

Muş'ta bir köy "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü ve kırsalı, bir günlüğüne "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

23.09.2019 14:44Muş'ta bir köy
Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıkale köyü ve kırsalı, bir günlüğüne "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na istinaden Muş'un Varto ilçesi Kayalıkale köyü, çevresi ile kırsalının, 23 Eylül saat 06.00 ile 24 Eylül saat 06.00 tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bölgede ikamet eden vatandaşlar dışında kalan diğer vatandaşların ve hayvan sürülerinin giriş-çıkışlarının, hayvanların otlatılmasının, ruhsatlı olsa dahi her türlü silahın ve merminin taşınması ve bulundurulması ile kara yollarında çift taraflı olarak araç ve yaya geçişleri yasaklanmıştır." denildi.

Eylül, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:14 Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
15:14 Antalya'ya gelen Rus turistte yüzde 14'lük artış var
15:14 Bartın su tankeri eve çarptı
15:14 Antalya thomas cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu
15:14 Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme
15:14 Nakil böbrekle 12 yıl yaşayan kadının karaciğeri bağışlandı
15:14 Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi