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Muş'ta bir köy karantinaya alındı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:26
Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Muş 'un Malazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyü, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Muş, Güncel
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