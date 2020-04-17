Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Muş'un Korkut ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
17.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:52
Valilikten yapılan açıklamada, Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır."
Kaynak: AA