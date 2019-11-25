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Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Muş'ta, Murat Nehri'ndeki suyun azalmasıyla ortaya çıkan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

25.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:49Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı
'ta, Murat Nehri'ndeki suyun azalmasıyla ortaya çıkan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.
Tarihi Murat Köprüsü'nün bulunduğu alanda bekçilik yapan Ömer Kırtan, nehir kenarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir su samuru buldu.
Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne veren Kırtan, kulübesine götürdüğü hayvanı besledi.
Görevliler tarafından teslim alınan su samuru, kontrollerin ardından yuvasına bırakıldı.
Kırtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla Murat Nehri kıyısında dolaşırken su samurunu gördüğünü söyledi.
Hayvanı koruma altına aldıktan sonra görevlilere haber verdiğini aktaran Kırtan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri geldi. Jandarma gözetiminde teslim ettik. Biz doğayı seviyoruz. Yetkililer, bulduğumuz hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı. Bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Murat Nehri, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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