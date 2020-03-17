Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi
Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildiMUŞ'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
17.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:25
Muş 'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi
MUŞ'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Muş Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İstasyon Caddesi'ni tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.
Ayrıca Muş Belediyesi koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehiriçi toplu taşıma araçlarını da dezenfekte etti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm personelleri ile seferber olan Muş Belediyesi, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.
MUŞ'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Muş Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İstasyon Caddesi'ni tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.
Ayrıca Muş Belediyesi koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehiriçi toplu taşıma araçlarını da dezenfekte etti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm personelleri ile seferber olan Muş Belediyesi, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi
Etiketler : Feyat Asya, Muş, Güncel
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