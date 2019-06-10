Muş'ta cadde ve sokaklar çiçeklerle renklendiriliyor

Muş
Belediyesi sokak ve caddelere fidan ve mevsimlik süs bitkileri dikimine başladı.
Park Bahçe
Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı
ve İstasyon Caddesi başta olmak üzere kentin tüm cadde ve sokaklarının refüjleri ve parklarda, fidan ve çiçek fidelerini toprakla buluşturuyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya
, yaptığı açıklamada, kentteki alt ve üst yapı çalışmalarının ardından kentin renklendirilmesi için fidan ve çiçek dikimine başladıklarını söyledi.
Hedeflerinin daha yeşil bir Muş inşa etmek olduğunu kaydeden Asya, şöyle dedi:
"Belediyeyi devraldığımızda 46 bin metrekare olan yeşil alanımızı 400 bin metrekareye ulaştırdık. Lale Vadisi, Göletli Parkı, Ahmed-i Hani
Parkı ile mahalle aralarındaki parklarımız ve kent meydanı projelerimizle Muş'un gelecek 100 yılına hitap edebilecek mesire alanları oluşturmuş olacağız. Önümüzdeki dönem daha fazla yeşil alan, daha fazla oyun parkları oluşturmak için çabalarımız devam edecek."
Peyzaj Mühendisi Dilan Karahan Yoldaş da çevre düzenleme çalışmaları kapsamında 500 fidan, 10 bin süs bitkisi ile 6 bin çağlı grubu fidanını toprakla buluşturduklarını anlattı.
Kaynak: AA
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