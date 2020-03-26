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Muş'ta cadde ve sokaklar pırıl pırıl

Muş Belediyesi her yıl kış mevsimi sonrası yaptığı bahar temizliği çalışmalarını bu yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı daha da arttırmaya başladı.

26.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:11
Muş'ta cadde ve sokaklar pırıl pırıl
Muş Belediyesi her yıl kış mevsimi sonrası yaptığı bahar temizliği çalışmalarını bu yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı daha da arttırmaya başladı. Ana ve arterleri yıkayıp dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını mahalle aralarında sürdürüyor.

'Temiz çevre, sağlıklı nesil' sloganıyla tüm ekiplerini seferber eden Muş Belediyesi, şehir merkezinde temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettiriyor. Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarını salgın hastalıklardan dolayı daha da arttıran Muş Belediyesi ekipleri, adeta şehri baştan sona yıkayarak dezenfekte ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeleri sabunlu ve tazyikli suyla yıkadıktan sonra dezenfekte eden ekipler, aynı çalışmayı mahalle aralarında uygulamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sahaya inen ekipler, yol kenarındaki araçları anons ederek kaldırdıktan sonra yıkama çalışmalarını yürütüyorlar. Hürriyet ve Sunay mahallelerinde ayrı ayrı ekiplerle yapılan çalışmalar gece de devam ederken, kısa sürede bütün mahallelerin temizliğinin yapılması planlanıyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için bizler de kendi yerelimizde sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bir yandan cadde ve sokaklarımızın yıkamasını ve temizliğini yaparken diğer yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederek vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte ilgili kurum ve yetkililerin yapmış olduğu uyarılara uymalarını rica ediyoruz. Mümkün mertebe bu süreçte evde kalmalarını istiyoruz. İnşallah alacağımız tedbirlerle bu sıkıntıyı da aşmış olacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Muş, Güncel

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