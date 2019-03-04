Muş'ta Çalınan Traktör Kabini Bir Saatte Bulundu

Muş
'ta çalınan traktör kabini, güvenlik güçlerince yapılan çalışamalar sonucunda bir saatte bulunarak sahibine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince hırsızlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Saray
Mahallesinde çalınan 17 bin lira değerindeki traktör kabini, 1 saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Traktör kabinini çalan şüpheli, il merkezinde yakalanıp "hırsızlık" suçundan gerekli tahkikat yapılmıştır.
Ayrıca traktör kabininin bulunduğu hurdacı hakkında da "Suç eşyasını satın almak" suçundan işlem başlatıldı.
Güncel
Kaynak: AA