19 Kasım 2018, 16:08

Muş'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 21 Kişi Yakalandı

Muş

Muş’ta çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

Muş'ta çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'büyükbaş veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir başka kişi, '5607 SKM' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'yaralama' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, '4733 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'mala zarar verme' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan bir kişi, 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, 'basit yaralama' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahsın da yapılan çalışmalar sonucu yakalandığı belirtildi. - MUŞ
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:08



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