Muş'ta çilek hasadı

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Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan "Genç Çiftçi" projesi kapsamında oluşturulan çilek bahçelerinde ilk hasat yapıldı.Proje kapsamında 230 çiftçinin 230 dönüm alanda ekim yaptığı bahçelerde yaklaşık 700 ton çilek yetiştirilmesi amaçlanıyor.Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, yaptığı açıklamada, çilek üretiminin kentte hızla yayıldığını söyledi.Bu yıl çilek hasadına başladıklarını belirten Yıldırım, Muş ekonomisine yaklaşık 6 milyon lira katkı sağlanacak. Marketlerde çileğin kilosu 8-9 liradan satışı sunuluyor. Çiftçiler, dönüm başına 4-5 ton verim alıyor." dedi.Çilek üreticisi Murat Samuk da Genç Çiftçi projesi kapsamında Hasköy ilçesinde çilek ekimi yaptığını belirtti.Çileklerin tamamen organik yetiştirildiğini ifade eden Samuk, "Burada elde edilen çileklerin tadı çok lezzetli. Aroması ve lezzeti çok güzel, tamamen organik." diye konuştu.