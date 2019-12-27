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Muş'ta "Çocuk Akademisi" Projesi

Muş'un Bulanık ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

27.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:48 Muş'ta
'un ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.
Çocukların aileleriyle görüşerek sokakta çalıştırılma nedenlerini araştıran ekipler, ekonomik yetersizlikten dolayı sokakta çalışmak zorunda kalan 10 çocuğun ailesine maddi destek verilmesini sağladı.
Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitime devam etmelerine de öncülük eden görevliler, bu çocuklara yönelik gençlik merkezinde müzik, sinema ve etkinlikleri organize ediyor.
Gelişim düzeylerini kayıt altına alan ve düzenli olarak ailelerini ve okullarını ziyaret eden ekipler, ailelere de çocukların çalıştırılmaması, aile içi rol ile görevler, etkili ebeveyn olma yöntemleri konularında rehberlik hizmeti veriyor.
ASDEP personeli Erdem Üzüm, sokakta çalıştırılan çocukları hem hayata hem okula hem de gelecek topluma kazandırmak için böyle bir proje yaptıklarını belirtti.
Bu konuda ailelerin de desteğini aldıklarını aktaran Üzüm, "Vakıf görüşerek ailelere gerekli yardımları yaptık. Aynı zamanda çocuklarımızı okuldan sonra 2 ile 4 saat arasında gençlik merkezine alıyoruz. Hem ders çalışıyorlar hem de kitap okuma imkanı buluyorlar. Haftanın iki günü tiyatro etkinliği düzenliyoruz. Her anlamda gelişmelerini sağlamak amacıyla farklı projeler geliştiriyoruz. Rehberlik öğretmenleriyle haftada bir kez görüşüyoruz ve kuruma davet ediyoruz." diye konuştu.

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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