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Muş'ta "Çocuk Atölyeleri Programı"

Muş'ta öğretmen adaylarına, "Çocuk Atölyeleri Programı" kapsamında eğitim verildi.

27.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:18
'ta öğretmen adaylarına, "Çocuk Atölyeleri Programı" kapsamında eğitim verildi.
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği tarafından Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenen eğitimlerde programla ilgili bilgiler aktarıldı.
Proje Koordinatörü Ayça , yaptığı açıklamada, programla özellikle birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğretmen adaylarının etkinlikler geliştirmesini sağladıklarını söyledi.
Kentteki 7 köy okulunda atölye çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kartal, bu sayede öğretmenlerin deneyim sahibi olduğunu belirtti.
Öğretmen adayı Zeynep Erez de saha çalışmalarında önemli tecrübe edindiklerini kaydetti.
Muş'ta

Kartal, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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