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Muş'ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve Muş Devlet Hastanesi tarafından oluşturulan Çocuk İzlem Merkezinin (ÇİM) açılışı yapıldı.

11.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:59Muş'ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
İl Sağlık Müdürlüğü ve Muş Devlet Hastanesi tarafından oluşturulan Çocuk İzlem Merkezinin (ÇİM) açılışı yapıldı.

Mağdur çocukların tıbbi müdahale, adli muayene, her türlü tehlikeden korunarak bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almaları hedeflenen merkezin açılışı törenle yapıldı. Burada konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Çocuk İzlem Merkezlerinin her ile kurulması gerektiğini söyledi. Muş'ta Çocuk İzlem Merkezinin kurulmadığını ifade eden Gündüzöz, "Muş'ta kurulmamıştı. Kurulmayan belki başka iller de var, ama bunu kısa bir süre içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi Başhekimliğinin elbirliğiyle bu hale getirdik ve kurduk. Çocuk İzlem Merkezi gerçekten büyük bir ihtiyaçtı ve burada da kurulmuş olması bu ihtiyacı karşıladı. Geç kalmış, ama güzel bir mekan haleni gelmiş. ÇİM denilen yerin belli bir hukuki formatı var. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Burada o işlerin tamamı, çocukları incitmeden yürütülecek" dedi.

Düzenlenen açılış törenine AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Başhekim Dr. Gürkan Danışan ve sağlık personelleri katıldı. - MUŞ

İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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