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Muş'ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı

Muş Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesince, kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) törenle açıldı.

11.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:28Muş'ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesince, kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) törenle açıldı.
Açılış töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Çocuk İzlem Merkezlerinin her ile kurulması gerektiğini söyledi.
Merkezin bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Vali Gündüzöz, "Çocuk İzlem Merkezi gerçekten büyük bir ihtiyaçtı ve burada da kurulmuş olması bu ihtiyacı karşıladı. Bu yerin belli bir hukuki formatı var. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Açılışa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavıcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Başhekim Gürkan Danışan ve sağlık personeli de katıldı.

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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