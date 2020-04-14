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Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

14.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:16
Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği, 231 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 10 adet tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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