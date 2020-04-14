Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
14.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:16
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği, 231 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 10 adet tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.
Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi. - MUŞ
Kaynak: İHA
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