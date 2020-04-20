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Muş'ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi

Muş'ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildiMUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 11 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

20.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:36
Muş 'ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi
MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 11 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Muş Devlet Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz gün sağlıklarına kavuşan dört hastasının ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Anne ve babası Covid-19 hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, 'Annem ve babam üç aydır İstanbul'daydılar. Üç haftadır da Muş'a geldiler ve iki hafta boyunca hastalandılar. 7 gün öncesinde hastaneye getirdik. Annem ve babam ikisi de aynı hastalıkta, babam bugün taburcu oldu. Annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu.
Sağlığına kavuşan 11 hastadan biri olan Mehmet Şerif Aykut (65) ise, 'Sağlıkçılarımız bizlere güzel hizmet verdiler. Çok iyi baktılar. Devletimiz var olsun, büyüklerimiz ve sağlıkçılarımız sağ olsun" dedi Muş’ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Muş Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Muş, Güncel
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