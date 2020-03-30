Muş'ta denetimler sıkılaştırıldı
Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini artırdı.
30.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:56
Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini artırdı.
Ekipler, kentteki marketlerde denetim yaparak ürünlerin fiyatlarını, kullanım tarihlerini ve iş yerlerinin ruhsatlarını kontrol etti.
Belediye Başkanı Feyat Asya, denetimlerin aralıksız devam edeceğini, ürünleri yüksek fiyatlara satan marketlere cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Ekiplerin, denetimlerde sosyal mesafeye uyulması, çalışanların eldiven ve maske kullanmaları uyarısında bulunduğunu belirten Asya, "Ayrıca reyonları gezerek ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığı da denetleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde alınması gereken tedbirler hakkında işletme sahiplerine bilgi veren ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere cezai işlem uygulayacak." dedi.
Ekipler, kentteki marketlerde denetim yaparak ürünlerin fiyatlarını, kullanım tarihlerini ve iş yerlerinin ruhsatlarını kontrol etti.
Belediye Başkanı Feyat Asya, denetimlerin aralıksız devam edeceğini, ürünleri yüksek fiyatlara satan marketlere cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Ekiplerin, denetimlerde sosyal mesafeye uyulması, çalışanların eldiven ve maske kullanmaları uyarısında bulunduğunu belirten Asya, "Ayrıca reyonları gezerek ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığı da denetleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde alınması gereken tedbirler hakkında işletme sahiplerine bilgi veren ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere cezai işlem uygulayacak." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel