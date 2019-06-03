03.06.2019 15:17
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Muş'ta drone destekli trafik kontrolü

Muş

Muş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram nedeniyle Muş-Bitlis ve Muş-Bingöl kara yolunda drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram nedeniyle Muş- Bitlis ve Muş- Bingöl kara yolunda drone ile havadan trafik denetimi yaptı.
Kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu.
Havadan alınan görüntü ile sürücüleri tespit eden ekipler, bu araçların plakalarını ilgili ekiplere bildirdi.
Ekipler, ayrıca kontrollerde sohbet ettikleri sürücü ve çocuklara seyahat karnesi verdi.
Sürücülerden Tekin İnanır, yaptığı açıklamada, uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, "Uygulamalar bence yerinde. Sonuçta kazaları önlemek amacıyla yapılan uygulamadır." dedi.
Kaynak: AA
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