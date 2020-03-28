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Muş'ta eczanede koronavirüse brandalı önlem

MUŞ'taki bir eczane, koronavirüse karşı çalışanlar ile müşterileri ile arasına branda çekerek önlem aldı.

28.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:21
Muş'ta eczanede koronavirüse brandalı önlem

MUŞ'taki bir eczane, koronavirüse karşı çalışanlar ile müşterileri ile arasına branda çekerek önlem aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılarak yaşamı felç eden koronavirüse karşı Muş 'ta da vatandaşlar çeşitli önlemler alıyor. Kent merkezindeki Yukarı Çarşı mevkisinde bulunan eczanede ilaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm şeffaf branda ile korumaya alındı. Branda ile müşterilerle temas engellenirken, açılan 2 küçük pencere ile ilaç ve para alışverişi yapılıyor.

Branda ile koruma tedbiri oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Eczacı Ali Sönmez, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza evde kalmalarını rica ediyoruz. Evde kalma durumunda olmayan, hasta olan, eczaneye gelmek zorunda kalan insanlar için de eczane içerisinde temas konusunda, birbirlerine yaklaşmama konusunda özellikle uyarıyoruz. Bizler de bu kapsamda eczanemize bir koruma yöntemi getirdik. Böylece hasta hem ilaca temas etmemiş olacak hem de personelle teması minimum düzeye indirecek. Böylece ilaç ve tedavi hizmetini alıp, evine gidecek. Vatandaşlarımızın sadece birilerinin uyarılarına gerek kalmadan, temassızlık meselesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, gün içerisinde el ve ağız temizliğine, hijyenine dikkat etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Eczaneden ilaç almaya gelen Emir Aydın ise, "Vatandaş olarak eczaneye geldiğimiz zaman gördüğüm tablo karşısında çok mutlu olduğum. Koronavirüsünün bizlere verdiği zararın önüne ancak böyle geçmeye çalışıyoruz. Lütfen evimizde kalalım, bunun bizler için yararı çok fazla ve lütfen olayın ciddiyetine varalım" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Muş, Güncel

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