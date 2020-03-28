Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

MUŞ'taki bir eczane koronavirüs nedeniyle müşterileri ile arasına branda çekti.

28.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:15
MUŞ'taki bir eczane koronavirüs nedeniyle müşterileri ile arasına branda çekti. Brandalı korunma sistemini olumlu bulan müşteriler, herkesin önlem almasını istedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüse karşı Muş 'ta da vatandaşlar çeşitli önlemler alıyor. Kent merkezindeki Yukarı Çarşı mevkiinde bulunan eczanede ilaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm şeffaf branda ile korumaya alındı. Branda ile müşterilerle temas engellenirken, açılan 2 küçük pencere ile ilaç ve para alışverişi yapılıyor.
Branda ile koruma tedbiri oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Eczacı Ali Sönmez, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza evde kalmalarını rica ediyoruz. Evde kalma durumunda olmayan, hasta olan, eczaneye gelmek zorunda kalan insanlar için de eczane içerisinde temas konusunda, bir birlerine yaklaşmama konusunda özellikle uyarıyoruz. Bizlerde bu kapsamda eczanemize bir koruma yöntemi getirdik. Böylece hasta hem ilaca temas etmemiş olacak, hem de personelle temasa minimum düzeye indirecek. Böylece ilaç ve tedavi hizmetini alıp, evine gidecek. Vatandaşlarımızın sadece birilerinin uyarılarına gerek kalmadan, temassızlık meselesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mecburi kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, gün içerisinde el ve ağız temizliğine, hijyenine dikkat etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.
Eczaneden ilaç almaya gelen vatandaşlardan Emir Aydın ise, "Vatandaş olarak eczaneye geldiğimiz zaman gördüğüm tablo karşısında çok mutlu olduğum. Bugünümüzde koronavirüsünün bizlere verdiği zararın önüne ancak böyle geçmeye çalışıyoruz. Lütfen evimizde kalalım, bunun bizler için yararı çok fazla ve lütfen olayın ciddiyetine varalım" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MUŞ’TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muş, Güncel

Haberin Videosu :

MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››MUŞ'TA ECZANEDE KORONAVİRÜSE KARŞI BRANDALI ÖNLEM - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Haberler
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:08: Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi - Haber 11:07: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Haber 11:07: Türkiye, KKTC ve İran'a maske ve tulum hibe ediyor - Haber 11:06: Gürpınar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - Haber 11:06: İstanbul'da Korona virüs nedeniyle piknik alanları boş kaldı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 17:03: 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız - Haber