Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Divan Toplantısı Yapıldı

11 Aralık 2018 Salı 16:39



11 Aralık 2018 Salı 16:39

Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi, ilk divan toplantısını gerçekleştirdi.Sendika konferans salonunda düzenlenen toplantıya yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile kadın komisyonu, üst kurul delegesi ve üniversite temsilcisi katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Turan Güler, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, temelde insanlara faydalı olmayı hedefleyen bir teşkilat olduklarını ifade etti.Sendikacılık yaparken, hep haklının yanında, haksızın karşısında olmaya özen gösterdiklerini hatırlatan Güler, şunları ifade etti:"Hiçbir zaman güçlüyü haklı kılmaya çalışmadık, tam aksine haklıyı güçlü kılmaya çalıştık. Biz bu toplumun ortak değerleriyle barışık bir sendikacılık yapıyoruz. Ülkemizde memur sendikacılığı ancak Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in sahaya inmesiyle gerçek değerini bulmaya başladı. Ülkemizin birliği, milletimizin dirliği her şeyin üzerindedir. Biliyoruz ki çilesini çekmediğimiz şey bizim değildir. Öyleyse önce sendika yöneticileri olarak bizlerin sağlam ve güçlü bir teşkilat bilincine sahip olmamız gerekir. Akabinde tüm üyelerimize bu sendikal bilinci taşımak zorundayız."Güler, yönetim kurulu ve üyelerle dört yıl boyunca uyumlu bir çalışma temposu içinde tüm enerjilerini gelecekte yapılacak güzel aktiviteler için harcayacaklarını vurguladı.