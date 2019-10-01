Haberler » Güncel » Haber

Muş'ta ekim ayı meclis toplantısı

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

01.10.2019 16:16Muş'ta ekim ayı meclis toplantısı
Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.
Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda faaliyetler hakkında meclis üyelerini ve toplantıya katılan vatandaşları bilgilendiren Asya, geçen ay sezonun en yoğun dönemini yaşadıklarını söyledi.
Ankara'da bazı bakanlıklarla temaslarda bulunduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:
"26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Alparslan-2 Barajı'nda içme suyu temini talimatını vermesiyle valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımızla süreci takip etmek üzere Ankara'ya gittik. En büyük sıkıntılarımızdan biri olan içme suyunu da çözüme kavuşturmanın sevincini yaşadık. İnşallah bu yılın sonuna doğru da projenin ihalesi tamamlayıp çalışmalara başlayarak ilimizin en büyük sorunlarından birinden kurtulmuş olacağız."
Başkan Asya, seçim taahhütleri arasında yer alan mevcut stadyumun yerine Millet Bahçesi yapılması projesinin de netleştiğini, yer tahsisinin tamamlanmasıyla 23 Eylül'de projenin ihalesinin yapıldığını anlattı.

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 Galatasaray - PSG (EK FOTOĞRAFLAR)
00:05 2 terörist etkisiz hale getirildi
00:03 Bakan Selçuk'tan "Dünya Çocuk Günü" paylaşımı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 2 Ekim 2019
00:00 Liderlerden otobüste selfie
00:00 Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılar
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 1 (Maç sonucu)