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Muş'ta el yapımı iki patlayıcı imha edildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muş-Kulp kara yolu kenarına döşenen el yapımı iki patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

25.09.2019 17:48Muş'ta el yapımı iki patlayıcı imha edildi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muş- Kulp kara yolu kenarına döşenen el yapımı iki patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kırsalda operasyon icra edildiği belirtildi.
Muş-Kulp kara yolu kenarında patlatılmaya hazır iki tüp ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, tespit edilen el yapımı patlayıcı maddenin, İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri tarafından yerinde imha edildiği vurgulandı.

Jandarma, Kulp, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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