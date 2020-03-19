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Muş'ta elektrik kesintisi

Muş'ta bakım, onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

19.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:18
Muş'ta elektrik kesintisi
Muş 'ta bakım, onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'den (VEDAŞ) yapılan açıklamada, merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi, Adliye, Hava Meydan Komutanlığı lojmanları, Fatih İlköğretim Okulu ve Bayındırlık lojmanları civarının şebeke bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinden etkileneceği belirtildi.
Kesintinin, 21 Mart Cumartesi günü 10.00 ile 15.30 saatlerinde uygulanacağı kaydedildi.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hürriyet Mahallesi, Van Gölü, Muş, Güncel

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