Muş'ta Engelli Çocukların Sinema Keyfi

Muş
Belediyesi engelli çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenledi.
Belediye Başkanı Feyat Asya
'nın talimatıyla öğretmenlerin nezaretinde eğlence merkezine getirilen çocuklara ilk olarak animasyon filmi izlettirildi.
Daha sonra oyun alanında eğlenen çocuklara yemek ikramı yapıldı.
Asya, yaptığı açıklamada, şehrin imarı ve inşasının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerle gönüllere dokunmayı çalıştıklarını söyledi.
Engellilerin toplumun aynası olduklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:
"Bugün özel çocuklarımıza yönelik sinema ve eğlence etkinliği düzenleyerek mutluluklarına ortak olduk. Toplumumuzun önemli bir parçası olduklarını bir kez daha onlara hissettirmenin gururunu yaşadık. Muş Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
Feyat Asya,Asya,Muş
04 Aralık 2018 Salı 15:38